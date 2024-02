O primeiro-ministro cabo-verdiano disse esta sexta-feira que Cabo Verde quer ser o país menos corrupto de África e continuar a dar confiança e a projetar a relação com os seus parceiros e investidores.

"É a melhor classificação de sempre de Cabo Verde", sublinhou Ulisses Correia e Silva, na Praia, ao reagir ao relatório divulgado na terça-feira pela Organização Não-Governamental (ONG) Transparência Internacional, que coloca o país no segundo lugar dos países menos corruptos da África Subsariana, só atrás das Seychelles.

Com 64 pontos numa escala que vai dos zero (percecionado como muito corrupto) aos 100 (muito transparente), Cabo Verde é ainda o 31.º entre os 180 Estados e territórios considerados no relatório.