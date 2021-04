Cabo Verde recebe 1.445 toneladas de arroz de donativo japonês

O Governo japonês entregou a Cabo Verde, como donativo, 1.445 toneladas de arroz, uma ajuda alimentar que se soma a 2.629 toneladas de trigo, no mesmo âmbito, recebidas na Praia em outubro.

De acordo com uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, o donativo, referente ainda ao ano fiscal de 2019, foi recebido em 03 e 08 de abril deste ano no porto da Praia e "inclui duas variedades de arroz sendo uma de origem japonesa e outra de origem tailandesa".

"A ajuda alimentar japonesa vem ajudando as autoridades cabo-verdianas na resposta aos desafios ligados à Segurança Alimentar e Nutricional, contribuindo para o aumento da disponibilidade de cereais e estabilidade de preços no mercado", explicou a mesma nota, acrescentando que o ato solene da entrega terá lugar, por vídeo conferência, na sexta-feira.

"Com o valor dos cereais em todo o território nacional, cria-se um fundo de contrapartida para financiar projetos de desenvolvimento socioeconómico nas áreas da agricultura, segurança alimentar e disponibilidade de água, com impacto na melhoria das condições de vida dos cidadãos", acrescentou a diplomacia cabo-verdiana.

A cerimónia de sexta-feira será presidida, na Praia, pelo diretor nacional de Assuntos Políticos, Económicos e Culturais de Cabo Verde, embaixador Julio Morais, e a partir de Dacar com a presença do embaixador do Japão no Senegal, Arai Tatsuo, e do embaixador cabo-verdiano naquele país, Inácio Felino Carvalho.