Cabo Verde reduziu casos de mais de 7 000 para 14 e não tem óbitos há 15 dias

Cabo Verde não regista qualquer óbito por complicações associadas à Covid-19 há duas semanas e reduziu o número de casos ativos da doença de mais de 7 000 em janeiro para os atuais 14, segundo dados oficiais.

De acordo com dados da Direção Nacional de Saúde reunidos esta terça-feira pela Lusa, o último óbito associado à covid-19 no arquipélago aconteceu em 22 de fevereiro, há precisamente duas semanas, e em todo o mês anterior registaram-se cinco mortos, tantos como praticamente num único dia em janeiro, no pico da pandemia.

Desde o início da pandemia de covid-19 em Cabo Verde, em março de 2020, o arquipélago já registou 401 mortes por complicações associadas à doença, conta com um acumulado de 55.898 casos positivos, dos quais 55 431 foram considerados recuperados, tendo esta terça-feira 14 casos ativos, quando no pico da pandemia, em janeiro, chegaram a ser mais de 7 000.