Cabo Verde regista a 23.ª morte e mais 19 casos de infeção por coronavírus

Cabo Verde registou esta quarta-feira mais uma morte por causa do novo coronavírus, aumentando para 23 o total de óbitos no país, que diagnosticou mais 19 casos positivos da doença, num total acumulado de 2.373 infeções, segundo dados oficiais.

De acordo com as autoridades de saúde de Cabo Verde, o óbito ocorreu no Hospital Agostinho Neto, na Praia, e trata-se de homem, de 64 anos, que apresentava outros problemas de saúde.

No mesmo dia, foram registados mais 19 casos positivos de covid-19, dos quais 14 na Praia, quatro em Santa Cruz e um na Ribeira Grande, todos concelhos da ilha de Santiago, o número mais baixo dos últimos 20 dias.