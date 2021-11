Cabo Verde regista apenas um caso novo de Covid-19

Cabo Verde registou apenas um novo caso positivo de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, na cidade da Praia, e 27 pessoas foram dadas como recuperadas da infeção, informou esta terça-feira o Ministério da Saúde.

Em 362 amostras analisadas desde segunda-feira, as autoridades de saúde cabo-verdianas encontraram apenas um infetado, na cidade da Praia, dando uma taxa de positividade de 0,3%.

Nas últimas 24 horas, mais 27 pessoas tiveram alta, elevando para 37.738 os casos considerados recuperados da doença.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde já contabilizou um total de 38.219 casos positivos acumulados de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 349 resultaram em óbito e passa a contabilizar 108 casos ativos.

Cabo Verde tem registado números reduzidos de casos de covid-19 e baixou de contingência para situação alerta, tendo já ultrapassado 80% de pessoas vacinadas com a primeira dose das vacinas contra a covid-19 e 59,2 já estão completamente imunizadas.

A covid-19 provocou pelo menos 5.003.717 mortes em todo o mundo, entre mais de 247,03 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.