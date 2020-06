Cabo Verde regista mais duas mortes e 64 novos casos de coronavírus

Cabo Verde registou este sábado mais duas mortes associadas ao coronavírus, aumentando os óbitos para 12 no país, no dia em que anunciou mais 64 casos, o maior número diário, informou o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que o país registou mais dois óbitos, um na ilha do Sal, o terceiro em duas semanas, e outro na cidade da Praia, elevando o número de mortes para sete na capital cabo-verdiana.

Os restantes dois óbitos foram registados nas ilhas da Boa Vista (um) e de São Vicente (um), este último na sexta-feira à tarde.

No mesmo comunicado, a tutela da Saúde de Cabo Verde adiantou que os dois laboratórios do país analisaram 286 amostras, tendo 64 dado resultado positivo, o maior número diário no país até agora, mais 10 do que o anterior recorde.

Os novos casos foram registados na Praia (46), Santa Catarina (três) e Santa Cruz (quatro), todos concelhos da ilha de Santiago, e ilha do Sal (11).

Com estes novos casos, o país passa a contabilizar um total acumulado de 1.091 casos, desde 19 de março, dos quais dois correspondem a doentes que foram transferidos para os seus países.

No total, há 568 pessoas consideradas recuperadas e 509 casos ativos da doença.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 494 mil mortos e infetou mais de 9,82 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.