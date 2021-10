Cabo Verde sem crianças para adoção apesar de dezenas de pedidos pendentes de Portugal

As autoridades de Cabo Verde têm pendentes 74 processos administrativos de pedidos de adoção internacional de crianças cabo-verdianas, mais de metade apresentados por famílias portuguesas, que continuam por concretizar.

Segundo o relatório anual sobre a situação da Justiça, referente ao ano judicial 2020/2021 (01 de agosto a 31 de julho), elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), a situação das "crianças disponíveis para adoção não se alterou" no último ano e as informações das instituições nacionais "referem que não existem crianças disponíveis para adoção internacional, o que vem acontecendo nos últimos seis anos".

Este é o motivo pelo qual "tem ocorrido desistência nos pedidos pendentes e não tem havido muitas entradas de candidaturas para novas adoções. Pela mesma razão, permanecem um número elevado de processos de candidaturas pendentes, 74", lê-se no relatório.