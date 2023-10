Cabo Verde sentiu sismo mais forte dos últimos 15 anos, mas sem alarme

Cabo Verde registou, segunda-feira, o sismo mais forte dos últimos 15 anos, anunciou esta terça-feira o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), apesar de os prejuízos, com um ferido, terem sido limitados e circunscritos à ilha Brava, no sul.

Uma crise sísmica iniciou-se pelas 18:20 de segunda-feira (19:20 em Lisboa) ao largo da ilha Brava, "culminando pelas 21:00 (22:00 em Lisboa) no sismo mais forte registado em Cabo Verde nos últimos 15 anos", com uma magnitude de 4,8 na escala de Richter, referiu o geofísico Bruno Faria.

Aquele responsável falava em conferência de imprensa no Mindelo, ilha de São Vicente, num primeiro balanço dos abalos registados em todas as estações sísmicas do arquipélago e que têm sido sentidos pelos residentes nas ilhas Brava e do Fogo.