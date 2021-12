Cabo Verde vai receber 200 mil vacinas dos EUA para crianças a partir dos 12 anos

Cabo Verde vai receber, na próxima semana, 200 mil doses de vacinas contra a covid-19, doadas pelos Estados Unidos através do mecanismo Covax, para crianças a partir dos 12 anos, avançou esta quarta-feira o diretor nacional de Saúde.

"Assim que recebermos as vacinas da Pfizer, que devem chegar no dia 10 de dezembro, já começamos a organizar e logo que for possível vamos começar. Pretendemos ver se é possível iniciar mesmo ainda antes do período das férias do Natal", disse Jorge Barreto à agência Lusa, na cidade da Praia.

Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde, o país vai receber 200 mil doses de vacinas da Pfizer, doadas pelos EUA, através do mecanismo Covax, iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) para garantir uma vacinação equitativa no mundo.

"Assim que as vacinas chegarem vamos fazer de tudo para contactar as escolas, os adolescentes e os seus pais também para podermos arrancar com essa vacinação", garantiu.

A possibilidade do largamento do programa de vacinação contra a covid-19 à população entre dos 12 aos 17 anos, para garantir a segurança sanitária nas escolas, tinha sido avançado em 13 de setembro pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva.

Na altura, cerca de 130 mil crianças e jovens regressaram às escolas cabo-verdianas, com carga horária completa, ensino presencial, para recuperar atrasos na aprendizagem devido à pandemia.

Essa será a segunda doação de vacinadas dos Estados Unidos a Cabo Verde, depois de 100 mil doses da Moderna recebidas em 03 de outubro, também no âmbito da Covax.

Na segunda-feira, Jorge Barreto disse que o país tinha utilizado quase 78% das doses de vacinas recebidas, sendo que 82,8% das pessoas com mais de 18 anos já receberam a primeira dose.

Relativamente à segunda dose, avançou que Cabo Verde tem neste momento uma taxa de 67,6% de adultos completamente vacinadas.

Com as 30 mil doses de vacinas da Astrazeneca doadas por Portugal eleva-se para 745.150 o número de doses recebidas até agora por Cabo Verde de vários países e parceiros internacionais.

Desde março de 2020, o país já registou um total acumulado de 38.370 casos positivos, dos quais há 37.952 pessoas que já tiveram alta, 43 casos ativos e foram registados 350 óbitos.

A covid-19 provocou pelo menos 5.214.847 mortes em todo o mundo, entre mais de 262,26 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar uma maior infecciosidade.