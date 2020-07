Cabo Verde vende menos cigarros mas 'velhinho' SG Gigante ainda lidera

A venda de cigarros em Cabo Verde interrompeu em 2019 o crescimento de vários anos consecutivos, descendo 8,54%, para 117 milhões de unidades, com o SG Gigante a liderar, segundo a Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos (SCT).

De acordo com o relatório e contas de 2019 da empresa, a que a Lusa teve esta sexta-feira acesso, coloca o volume de cigarros vendidos no ano passado, no arquipélago, inferior ao de 2015, mantendo-se o negócio da venda de charutos e cigarrilhas praticamente "sem expressão", com 17.995 unidades vendidas, uma quebra de 25,76% face a 2018.

Em todo o ano de 2019, a tabaqueira cabo-verdiana, que tem o monopólio da atividade, vendeu "116.952 milheiros" (quase 117 milhões de cigarros), o que compara com o pico alcançado em 2018, de "127.865 milheiros" (quase 128 milhões de cigarros).

Quase metade do tabaco vendido em 2019 foi SG Gigante (produção local cabo-verdiana, marca portuguesa lançada nos anos 50, com cerca de 55 milhões de cigarros, segundo o relatório e contas da SCT, empresa constituída em 1997 e participada por um Agrupamento de Empresas (51,15%) e pelo Município do Sal (12,50%), estando o restante capital social disperso em bolsa.

Apesar da quebra nas vendas, a faturação global da SCT até aumentou, 8,53% face a 2018, totalizando 968.323.000 escudos (8,7 milhões de euros), crescimento que a empresa justifica com o aumento geral dos preços.

Praticamente metade desse valor (47%) é proveniente das vendas de SG Gigante, que ainda assim registou uma quebra de 21,27% nas quantidades vendidas em 2019 e de 0,76% no valor das vendas.

A SCT fechou 2019 com um total de 44 trabalhadores e com lucros de 269,5 milhões de escudos (2,5 milhões de euros), um crescimento homólogo de 4,2%.