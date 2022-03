Cabo-verdiana detida no aeroporto da Praia com cocaína escondida no sutiã

Uma cabo-verdiana de 27 anos foi detida no aeroporto internacional da Praia, à chegada de um voo proveniente do Brasil, com 2,5 quilogramas de cocaína escondida no sutiã e nas pernas, divulgou esta terça-feira a Polícia Judiciária de Cabo Verde.

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que a detenção, através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada, pela Brigada Aeroportuária, aconteceu no último sábado, no aeroporto da capital, em "flagrante delito", após o desembarque.

Segundo a Polícia Judiciária, a mulher fazia o percurso São Paulo (Brasil) -- Praia, com escala em Lisboa, num voo da TAP, sendo agora suspeita da prática de um crime de tráfico internacional de drogas, depois ter sido encontrada na posse de 2,5 quilogramas de cocaína.

"A droga encontrava-se dissimulada em dois pacotes envoltos de fita adesiva em forma de sutiã, e ainda dois pacotes envoltos de fita adesiva com forma retangular que se encontravam fixadas e coladas nas pernas da suspeita", lê-se no comunicado.

A detida foi presente na segunda-feira às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial, e vai ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.