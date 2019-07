Cabo-verdiano julgado na cidade da Praia por violação de cidadã estrangeira

Um cabo-verdiano de 38 anos, residente da cidade da Praia, vai ser julgado por cinco crimes contra dois cidadãos estrangeiros, incluindo a violação sexual de uma mulher, segundo o Ministério Público de Cabo Verde.De acordo com uma nota da Procuradoria-Geral da República (PGR) de Cabo Verde, a que a Lusa teve este sábado acesso, em causa está um processo que corre termos na Comarca da Praia, na sequência de uma denúncia.A nota refere que depois de realizadas "todas as diligências que se relevaram úteis à descoberta da verdade material dos factos sob investigação", o Ministério Público determinou o encerramento da instrução, deduziu acusação e requereu julgamento sob a forma de Processo Especial Abreviado do indivíduo.O suspeito está acusado de quatro crimes contra uma mulher de nacionalidade estrangeira "que à data dos factos exercia funções num Instituto público vocacionado para a problemática da igualdade do género" em Cabo Verde.É acusado de crimes de violência baseada no género, agressão sexual com penetração, sequestro e intromissão em casa alheia, todos contra a mulher.Neste processo, está ainda acusado de um crime de ofensas simples à integridade física de um outro cidadão estrangeiro, "conhecido" da primeira vítima, segundo a nota da PGR.O homem, refere ainda a PGR, está "fortemente indiciado da prática" destes crimes.