Cabo-verdianos gastaram 36,4 milhões de euros nos 10 dias antes do Natal

Os cabo-verdianos realizaram mais de um milhão de transações em terminais de pagamento automático e levantamentos de dinheiro nos 10 dias antes do Natal, no valor de 36,4 milhões de euros, segundo dados oficiais disponibilizados esta sexta-feira.

De acordo com dados da Sociedade Interbancária e Sistema de Pagamentos (SISP), entre 15 e 25 de dezembro registaram-se 764.075 transações de compra nos terminais de pagamento automático, no valor de 2.152.824.849 escudos (19,5 milhões de euros), mais 14,32% que em igual período do ano passado, e foram realizadas 299.564 operações de levantamento de dinheiro, num total de 1.867.459.000 escudos (16,9 milhões de euros), mais 5,85%.

No total das compras e levantamentos de dinheiro, os cabo-verdianos movimentaram quatro mil milhões de escudos (36,4 milhões de euros).

De acordo com as informações disponibilizadas pela SISP, Cabo Verde tem mais de 269 mil utilizadores de caixas automáticas e terminais de pagamento, que realizam anualmente 32 milhões de transações.

A SISP é uma instituição financeira que gere os sistemas bancários de pagamentos eletrónicos e a emissão e gestão de cartões de débito.

Com um capital social de 100 milhões de escudos (906 mil euros), a SISP tem como acionistas o Banco de Cabo Verde (40%), o Estado de Cabo Verde, o Banco Comercial do Atlântico (BCA), o Banco Cabo-verdiano de Negócios, a Cabo Verde Telecom, Caixa Económica de Cabo Verde e o Banco Interatlântico, todos com 10% cada.