Caçador angolano morto por um elefante na província do Zaire

Um caçador foi morto por um elefante, no município do Tomboco, província angolana do Zaire, depois de disparar contra uma manada destes mamíferos, informou hoje a polícia local.

Numa nota, a polícia adiantou que o homem, de 44 anos, morreu na terça-feira, quando praticava caça nas imediações do rio Lukunga, a cerca de 100 quilómetros da vila de Tomboco.

"Quando chegaram ao acampamento, ele e mais um caçador, entenderam pesquisar a área num perímetro de cerca de um quilómetro", referiu a nota.

Segundo o comunicado, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, os dois caçadores, "ao longo do caminho, depararam-se com uma manada de elefantes".

"Ao efetuar disparos contra um deles, um dos animais revoltou-se contra o caçador e atingiu-o mortalmente com a tromba", explicou a nota da polícia.

O documento informa que efetivos da polícia e familiares do caçador deslocaram-se hoje ao local do incidente para a remoção do corpo.