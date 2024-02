Camião derruba poste de eletricidade e condiciona energia e água em Maputo

Um acidente com um camião, que derrubou um poste de eletricidade, deixou parte da vila de Boane, arredores de Maputo, sem eletricidade e está a condicionar o abastecimento de água à capital moçambicana, indicaram este sábado fontes oficiais.

De acordo com a Eletricidade de Moçambique (EDM), o acidente com o camião verificou-se ao início da noite de sexta-feira naquela vila com mais de 100 mil habitantes e desde então que o fornecimento de eletricidade foi interrompido em sete bairros da localidade.

"Logo que se registou o incidente, equipas técnicas da EDM fizeram-se ao terreno para, com maior brevidade possível, garantir a reposição do fornecimento normal de energia elétrica às zonas afetadas. No entanto, devido à gravidade do acidente, a EDM deverá substituir aquele equipamento elétrico danificado por um novo, o que poderá alongar mais o tempo de reposição do fornecimento de energia", explicou fonte da elétrica estatal.

Fonte da empresa Águas da Região Metropolitana de Maputo avançou, entretanto, que o mesmo acidente de viação, que cortou o fornecimento de eletricidade à Estação de Tratamento de Água do Umbelúzi, está a condicionar igualmente o abastecimento de água às cidades de Maputo, Matola, além da vila de Boane.

"Estão a registar-se restrições na distribuição de água aos bairros da cidade e província de Maputo, causadas pelo derrube da linha de transporte de corrente elétrica que alimenta a Estação de Tratamento de Água de Umbelúzi", referiu a empresa.

Acrescentou que os impactos deste incidente se traduzem em "baixas pressões na rede de distribuição, podendo gerar bolsas de falta de água".