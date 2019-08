Caminho-de-Ferro de Luanda aumenta preços a partir de sexta-feira

O Caminho-de-Ferro de Luanda (CFL) anunciou esta quarta-feira o ajustamento de preços, a partir de sexta-feira, dos comboios suburbanos de passageiros, com aumentos em duas das três classes de serviços disponíveis.Segundo um comunicado do CFL, a que a agência Lusa teve acesso, os passageiros, que viajam no troço Bungo/Catete/Bungo, vão passar a pagar 60 kwanzas (0,15 euros) na terceira classe, e 210 kwanzas (0,52 euros) na segunda classe.O CFL realiza diariamente 17 viagens de comboio suburbano de passageiros, transportando nos três serviços perto de 6.000 pessoas, que pagam 500 kwanzas (1,2 euros) em primeira classe, e que até sexta-feira vão pagar 200 kwanzas (0,50 euros) em segunda classe, e 30 kwanzas (0,075 euros) em terceira classe.Além do comboio suburbano de passageiros, o CFL possui os comboios de carga e de passageiros interprovinciais (Luanda/Cuanza Norte/Malange), que realizam duas ligações semanais.Segundo o porta-voz do CFL, Augusto Osório, vão ser recuperadas cerca de 20 carruagens que se encontram paradas desde 2011, para circulação, com vista a oferecer maior disponibilidade de lugares no comboio diariamente."Passaremos dos 6.000 a 7.000 passageiros por dia, para a meta, até ao fim do ano, de cerca de 10.000 passageiros por dia, aqui no setor suburbano", salientou a mesma fonte do CFL.