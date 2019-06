Campanha contra infeção ocular abrange 3,5 milhões de moçambicanos

O Ministério da Saúde (Misau) moçambicano pretende abranger 3,5 milhões de pessoas numa campanha de tratamento do tracoma, uma infeção ocular evitável, mas que causa cegueira, disse esta quarta-feira à Lusa fonte oficial.A estratégia consiste em "realizar cirurgias e administrar medicamentos" para tratamento, além da promoção de medidas de higiene e prevenção, explicou Marília Massanguanhe, da Direção Nacional de Saúde Pública.A campanha arrancou no sábado e decorre até 09 de julho nos 66 distritos do país onde a doença foi detetada entre 2011 e 2014, nas províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Manica e Sofala.A pesquisa do Misau concluiu que a doença afeta sobretudo crianças em idade escolar, atingindo seis milhões de pessoas, número que entretanto baixou para 3,5 milhões.Em Moçambique estão capacitados 29 especialistas de saúde e 17 técnicos de oftalmologia para fazer cirurgias para tratamento das complicações do tracoma.A tracoma é causada por uma bactéria que se propaga sobretudo sob condições deficientes de higiene e que provoca infeções nos olhos.A campanha a decorrer em Moçambique faz parte da estratégia Visão 2020 da Organização Mundial da Saúde que visa eliminação da doença.