Canadá envia cerca de meio milhão de vacinas da AstraZeneca a Angola

O Governo do Canadá doou esta terça-feira cerca de meio milhão de doses de vacinas da AstraZeneca ao Governo angolano, no âmbito da iniciativa Covax, cujo lote foi entregue no aeroporto internacional 4 de Fevereiro, em Luanda.

O lote composto por 456.000 doses foi entregue formalmente à ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, pelo cônsul honorário do Canadá em Angola, Allan Cain.

Em declarações aos jornalistas, Sílvia Lutucuta disse que o novo lote de vacinas vai reforçar o programa nacional de vacinação em curso em Angola e que as mesmas começarão a ser distribuídas pelo país nesta quarta-feira.