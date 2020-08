Jornal Canal de Moçambique já tem instalações provisórias

O grupo Mediacoop, proprietário do semanário Savana e do portal eletrónico Mediafax, disponibilizou meios e instalações ao jornal Canal de Moçambique, cuja redação foi destruída na sequência de incêndio provocado por desconhecidos na noite de domingo.

"O Conselho de Administração da Mediacoop coloca à disposição dos colegas, as instalações e meios do Jornal Savana para que a próxima as próximas edições do Canal cheguem atempadamente às mãos do públicos", lê-se numa nota divulgada pelo grupo no Facebook.

A redação do semanário Canal de Moçambique, localizada no centro de Maputo, ficou destruída, quando desconhecidos atearam fogo na noite de domingo, disse esta segunda-feira à Lusa André Mulungo, editor da publicação.

Para o Mediacoop, trata-se de "uma ação terrorista" contra a liberdade de imprensa em Moçambique e em particular contra o Canal.

Várias organizações da sociedade civil condenaram o atentado, nomeadamente o Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), que considerou que se trata de um "duro golpe contra a liberdade de imprensa, um dos fundamentos da democracia".

O Canal de Moçambique é um dos principais semanários do país e tem-se destacado por trabalhar em matérias como corrupção e governação.

O jornal já foi várias vezes alvo de processos judiciais por alegada calúnia e o seu diretor-executivo, Matias Guente, foi recentemente intimado pela Procuradoria-Geral da República para responder a perguntas sobre textos que o semanário escreveu envolvendo contratos na área de segurança entre o Governo e as multinacionais petrolíferas que operam na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

No final do último ano, Matias Guente escapou a uma tentativa de rapto em Maputo, um episódio também ainda por ser esclarecido e que gerou repúdio por parte de várias entidades moçambicanas e internacionais, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia.