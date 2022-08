Candidato do MPLA diz que rompeu tabus e atira promessas para reconquistar o voto

Quebrar tabus e uma mão cheia de promessas foram os trunfos que o Presidente angolano e recandidato ao cargo voltou este sábado a lançar perante os apoiantes, em Luanda, onde fez o comício de encerramento da campanha.

A quatro dias das eleições em que os angolanos vão escolher um novo Presidente da República, João Lourenço, que se candidata a um novo mandato, saudou os observadores eleitorais e a imprensa internacional presente, declarando que "são bem-vindos para virem confirmar a vitória do MPLA e do seu candidato".

O recandidato aproveitou para falar sobre os tabus que rompeu e insistir nas reformas feitas, que disse serem "passos concretos" e não propaganda política.

Entre estes congratulou-se com a "maior liberdade de expressão, de imprensa e de manifestação," que disse ter alcançado como consequência da grande abertura feita em 2017 quando se tornou Presidente da República, sucedendo a Jose Eduardo dos Santos.

Um mandato em que se romperam também outros "tabus" como o da luta contra a corrupção, sublinhou, afirmando que, "antes, ninguém podia tirar do papel esta orientação do partido que era antiga" e que o executivo do MPLA tomou medidas muito corajosas e que estão a provar ser as mais acertadas, apesar de ter encontrado várias "resistências".