Candidato do partido no poder no Níger vence primeira volta das presidenciais

O candidato do partido do poder no Níger, o ex-ministro Mohamed Bazoum, ficou em primeiro lugar na primeira volta das eleições presidenciais de 27 de dezembro e enfrentará na segunda volta o ex-Presidente Mahamane Ousmane.

De acordo com os resultados oficiais, divulgados este sábado pela comissão eleitoral, Mohamed Bazoum conquistou 39,33% dos votos e terá de disputar uma segunda volta, a 20 de fevereiro, com o ex-Presidente Mahamane Ousmane, que ficou em segundo com 16,99%.

Homem de confiança do Presidente cessante, Mahamadou Issoufou, Bazoum esperava uma vitória logo na primeira volta e terá agora de procurar alianças para a nova ronda do escrutínio.