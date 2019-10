Candidatos às presidenciais em Guiné junto da comunidade emigrante para influenciar voto

O guineense Egas Pereira, a viver há mais de 30 anos em Portugal, disse domingo à Lusa que, com outros colegas, procurou, quer onde mora quer na Guiné-Bissau e até em França "aconselhar" as pessoas ao voto num candidato."Eu estive com uns colegas ali nos bairros onde eu moro, e até na Guiné e até em França a aconselhar os outros. Alguns dizem [...] 'eu vou tentar votar nele', mas como aqui no futebol, alguns dizem o Benfica é o maior, o Porto é o maior, o Sporting é o maior, mas a contagem é o ponto", afirmou Egas Pereira, sentado à sombra de uma oliveira à porta da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, na tarde de domingo, enquanto aguardava pela chegada do seu candidato.Por isso, não está certo de que o seu esforço tenha produzido resultados.Ao seu lado, está sentado um seu primo, que também admitiu ter tentado influenciar a família na Guiné-Bissau. Famílias que ambos apoiam financeiramente à distância."Sabe como é as nossas culturas africanas, os irmãos, a família deles são as minhas famílias [...] e apoio-os sempre. Acabei de lhe dizer que eu mandei 350 euros [este mês] para apoiar eles. E aqueles que estão a estudar também tenho que apoiar eles no futuro que estão a procurar", referiu Egas Pereira, pintor da construção civil, de 66 anos, e um dos apoiantes do atual Presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz.Este poder de influência da comunidade emigrante guineense foi um dos motivos que levaram três candidatos às próximas presidenciais na Guiné-Bissau a fazerem, este domingo, em Lisboa, quase ao mesmo tempo, três comícios.José Mário Vaz, atual Presidente, que concorre para a sua reeleição, Domingos Simões Pereira, antigo primeiro-ministro e candidato apoiado pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, também antigo primeiro-ministro, acompanhado de Braima Camará, líder do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) que o apoia, apresentaram, assim, esta segunda, as suas propostas, na capital portuguesa, local de maior concentração de emigrantes guineenses.Ali ao lado de onde a Lusa encontrou Egas Pereira, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, também este domingo, Domingos Simões Pereira, o candidato do PAIGC, disse, em declarações aos jornalistas sobre a importância da comunidade guineense em Portugal, que esta "tem um voto qualitativo"."A diáspora guineense é uma grande reserva, uma reserva política, intelectual e económica, e portanto este é o sentimento da maioria da população guineense", afirmou.Domingos Simões Pereira considerou que o voto dos emigrantes "é um voto de qualidade e que representa o conjunto do país".Além dos emigrantes, também alguns portugueses vieram apoiar este domingo os candidatos guineenses.Sentado na fila da frente do auditório da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa estava Francisco George, ex-diretor-geral da Saúde e atual presidente da Cruz Vermelha Portuguesa.Com percurso profissional na Guiné-Bissau e uma filha guineense, Francisco George, disse conhecer toda a família Simões Pereira, de quem é amigo. "Portanto estou aqui numa posição de apoiante", afirmou à Lusa.Para Francisco George, Domingo Simões Pereira "já foi primeiro-ministro e vai ser com certeza um grande presidente da República".Entre os 19 candidatos às eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro próximo, candidaturas ainda por validar pelo Supremo Tribunal, estão Domingos Simões Pereira, candidato pelo PAIGC (partido vencedor das eleições legislativas), Umaro Sissoco Embaló, José Mário Vaz e o ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, ambos como independentes, e Nuno Nabian, da Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), que é apoiado pelo Partido da Renovação Social (PRS).