Cantor Luís D'Alva apresenta projeto Genes e o seu novo single Conde D'Alva

O cantor Luís D'Alva apresentou ao CM o projeto Genes e o seu novo single Conde D'Alva.

Os Genes estão a crescer. Com a entrada de três novos elementos na banda, está a gravar o seu novo disco que conta com a produção de Filipe Sambado. "É a primeira vez que estou a produzir com alguém ao meu lado a dar 'input' nas minhas ideias no processo de composição, e tocar com uma banda é sempre diferente de produzir as canções sozinho num quarto", conta Luís, para quem tocar com uma banda é um desafio interessante, e não esconde o entusiasmo por trabalhar com um produtor a quem reconhece experiência e entendimento sobre o que pretende para a sua música.

"Genes foi sofrendo uma metamorfose ao longo dos anos, do Hip Hop para a Sin Pop e aterrando no Rock mais garageiro e imediato. Com influências de Neo Psicodelia, rock psicodélico, Jungle Pop, Trip Pop. Eu comecei a fazer Rap e nunca pensei estar neste período da minha vida a pegar em guitarras e sintetizadores para fazer música Pop", informa o cantor.

O novo disco de Genes conta com sete temas, chamar-se-á Genes Geniais e será editado em Dezembro. É um trabalho conceptual que gira à volta de um conjunto de figuras históricas que fazem parte do ADN do projeto que segundo Luís D'Alva regressam em formato de canção para advertir a sua e as seguintes gerações sobre o que deve ou não fazer. "Posso voltar atrás, regressar ao futuro e ao presente, para saber como devo reagir a certos episódios, a certos casos de demonstração do ser humano. Ao fim e ao cabo, saber como podemos tornar esses comportamentos aceitáveis a nível social, anímico e moral.", conclui Luís D'Alva.