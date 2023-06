Cantora cabo-verdiana Ceuzany em digressão com Christophe Mae

A cabo-verdiana Ceuzany gravou a música ‘Pays des Merveilles’ com o cantor francês Christophe Mae, que a convidou para uma digressão que teve início neste mês de junho. São cerca de trinta concertos por países como França, Bélgica ou Suíça.



"O Christophe foi a Cabo Verde para me conhecer e fazermos este grande dueto. Fiquei muito contente. Gravámos o videoclipe na cidade da Praia, na Ilha de São Vicente, e em Santo Antão. Ficou mesmo bom. Foi uma experiência única, aprendi muitas coisas com ele e com a sua equipa. Vou dar o máximo nesta tournée e mostrar ao povo quem é a Ceuzany", destaca a cantora.





Ceuzany também tem novo single. Chama-se ‘Pedra Run’ e a cantora considera o tema muito forte, com uma mensagem que fala sobre os problemas da droga na juventude cabo-verdiana."Infelizmente, há muitos jovens num caminho que não é muito bom. Quando escolhi as músicas para o meu próximo álbum, fiquei muito contente com este tema, e por isso escolhi-o para sair primeiro", diz a artista, que tem recebido um bom ‘feedback’ em relação ao tema por parte do público cabo-verdiano.Quanto ao álbum, deverá sair mais perto do final do ano, mantendo os ritmos tradicionais que caracterizam a música de Ceuzany.