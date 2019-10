Cantora cabo-verdiana Élida Almeida atua em Lisboa no dia 12 de outubro

A cantora cabo-verdiana Élida Almeida terá um concerto no Capitólio, em Lisboa, já no dia 12 de outubro. Vai contar com convidados muito especiais.



"Vai ser uma noite cheia de dança e energia. Vamos ter como convidados Elji Beatzkilla, Loony Johnson, Hélio Batalha e Lucibela. Pessoas com quem tenho partilhado vários momentos da minha vida", afirma Élida.





O continente americano é o próximo destino: a cantora vai estar no México pela primeira vez, onde fará três concertos antes de viajar para a Finlândia, para a Womex, um dos principais mercados das musicas do mundo. " Tenho uma responsabilidade muito grande de sair da Womex com muitos concertos."Élida falou aosobre o seu mais recente trabalho. "Um encontro entre Cabo Verde e Brasil. A Roberta Campos é uma artista que eu adoro" Gravou o tema 'Ta due' com produção de Hernâni Almeida e como chefe de orquestra e arranjador musical, o músico brasileiro Jaques Morelenbaum."'Ta due' é uma música que fala de dor e amor, dor de ver uma pessoa que amas, que pode ser a tua alma gémea mas que não a podes ter. Uma dor de separação." conclui a cantora.