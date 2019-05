Cantora Elida Almeida lança single com rapper cabo-verdiano

A artista cabo-verdiana Elida Almeida, de 26 anos, esteve recentemente no Kriol Jazz Festival na cidade da Praia, Cabo Verde, e falou ao CM sobre o seu percurso recente e sobre um single que gravou com o rapper da ilha de Santiago, Hélio Batalha.



"Um grande rapper cabo-verdiano que está a fazer muito sucesso, muito 'barulho' em Cabo Verde", afirma Elida, que diz também admirar a sua personalidade e inteligência.





'Final feliz' saiu no dia de S. Valentim e para a cantora o tema que fala sobre um casamento, encaixou com o dia dos namorados. É uma mistura entre a world music e o rap.Depois de dois álbuns gravados, no último ano fez uma tournée pelo continente Africano, Europa e Estados Unidos, onde vai voltar este verão numa digressão que inclui o Canadá."A minha vida tem sido uma aventura incrível. A cada dia que passa gosto mais do que faço. De viajar e descobrir novas culturas e estilos de música", conta a artista que absorve essas influencias e mistura-as com a música de Cabo Verde."Vamos vivendo um dia de cada vez. Criando e fazendo coisas novas. No decorrer do ano vamos tirar ainda dois singles, e o próximo disco quem sabe, para o ano vai estar à porta", conclui Elida.