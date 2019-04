Cantora Mónica Pereira apresenta o mais recente trabalho em Cabo Verde

Artista atuou juntamente com o seu grupo no Atlantic Music Expo, na Cidade da Praia.

Mónica Pereira, natural da Guiné Bissau, vive agora em Paris. Falou ao CM na Cidade da Praia, em Cabo Verde, onde atuou juntamente com o seu grupo no Atlantic Music Expo.



Apresentou o seu mais recente trabalho ‘Mulher do sol’ "porque somos todas mulheres do sol. Mulher com energia, com vontade de fazer as coisas. Barriga do mundo na realidade".



O álbum fala sobre as condições femininas, nomeadamente sobre a sua mãe. "Babaloba, tema que cantou para o CM é um hino às mulheres".



"Quando as coisas vão mal. Quando tudo se torna difícil e a gente não sabe o que fazer. Em África temos uma árvore a que chamamos Baobá, a árvore da palavra, onde se resolvem todos os problemas e onde se fazem pedidos para que as coisas fiquem bem na vida", disse.



E com esta música Mónica pede que a sua mãe "reze" à natureza para que os seus caminhos se abram.