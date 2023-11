Capital de Cabo Verde realiza nova grande campanha de limpeza para prevenir dengue

A cidade da Praia realiza no sábado mais uma grande campanha de limpeza, com foco em cinco "zonas prioritárias" da capital de Cabo Verde, para prevenir a dengue, quando já conta com 12 casos da doença, anunciaram as autoridades.

A campanha de limpeza é convocada pela Comissão Municipal de Saúde, um órgão de acompanhamento do Serviço Nacional de Saúde, presidido pela Delegada de Saúde da Praia, que pretende "eliminar os focos do mosquito" que transmitem a dengue.

"Toda a população está a ser convocada a participar desse esforço coletivo", solicitou a mesma fonte em nota enviada hoje à imprensa, indicando que a concentração está marcada para às 08h00 locais (mais uma hora em Lisboa), no largo do Estádio da Várzea, zona baixa da Praia, e uma das "cinco prioritárias", tal como Plateau, Fazenda, Sucupira e Achadinha.

Forças Armadas, Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Saúde Pública, Polícia Nacional, Escuteiros, Proteção Civil, Cruz Vermelha, Corpo do Voluntariado da Câmara Municipal, associações Comunitárias, voluntários e outros parceiros vão participar na ação de limpeza.

"A iniciativa visa não apenas a limpeza, mas também a consciencialização da comunidade sobre a importância de manter ambientes livres de possíveis criadouros de mosquito", justiçou a comissão de saúde, que quer ainda que a campanha seja realizada em todos os bairros da capital cabo-verdiana.

Neste sentido, considerou ainda "fundamental" cada cidadão contribuir para a prevenção em casa, eliminando recipientes que possam acumular água parada, como pneus velhos, vasos de plantas, garrafas vazias e outros objetos propensos a se tornarem criadouros do mosquito.

Na quarta-feira, a delegada de saúde da Praia, Ulardina Furtado, avançou que o município tem 12 casos de dengue.

Esta é mais uma grande ação de limpeza da cidade da Praia, depois da que aconteceu em 6 de novembro de 2009, também por causa de uma epidemia de dengue em todo o país, com mais de 21 mil casos e seis óbitos, todos na ilha de Santiago.

No ano seguinte, a data foi instituída como Dia Defesa Nacional, que passou a ser assinalado todos os anos, para assinalar o envolvimento das Forças Armadas, de outras instituições de segurança e de organizações não-governamentais no controlo da doença.

Há 14 anos, uma das pessoas que foi contaminada com dengue foi o então primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves, atual Presidente da República do país.

Cabo Verde tem em curso o processo de certificação internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) da erradicação da malária (ou paludismo), uma vez que o país entrou no quarto ano sem registo de qualquer caso de transmissão local.