Capital de Cabo Verde vai reforçar medidas de controlo à Covid-19, garante presidente

O presidente da Câmara Municipal da Praia, em Cabo Verde, anunciou esta terça-feira que o município vai reforçar as medidas contra a covid-19 na capital, em sintonia com as que estão a ser aplicadas pelas autoridades sanitárias nacionais.

Francisco Carvalho falava à agência Lusa na Amadora, concelho de Portugal onde hoje foi recebido pela presidente da autarquia, no âmbito da visita de dois dias que desde segunda-feira está a efetuar a Portugal.

"Vamos reforçar e vamos reforçar em termos de um programa de intervenção e vamos aprofundar mais porque todos nós temos de reforçar. Este combate, esta luta, é de todos", disse.

"Estamos a trabalhar em sintonia com as autoridades sanitárias nacionais. Tudo o que for indicação das autoridades sanitárias nacionais vamos seguir e o que depender da câmara municipal [da Praia], vamos reforçar ainda mais", afirmou.

E acrescentou: "Temos todos de combater, juntarmo-nos e dar combate a este flagelo".

Reiterando que um eventual reforço das medidas será tomado "sempre em sintonia com as autoridades nacionais", Francisco Carvalho sublinhou que "a mensagem é apertar".

"Acho que as pessoas todas estão sensíveis, estão abertas e colaborantes. A mensagem é sempre apertar e cuidar cada vez mais", disse.

Praia, capital de Cabo Verde, está situada na ilha de Santiago que regista 17.123 casos de covid-19, o que representa a maioria (56,3%) dos infetados no arquipélago.

Neste país africano, foram até agora registados 30.439 casos do novo coronavírus e 264 óbitos associados à covid-19, segundo os dados mais recentes das autoridades cabo-verdianas.

