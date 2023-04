Capital do Sudão regista mais explosões e caos mesmo com apelos para cessar-fogo

A capital do Sudão, Cartum, registou esta terça-feira mais explosões e confrontos de artilharia no solo contra aviões que tentam ultrapassar as barreiras colocadas pelas Forças de Apoio Rápido (RSF), apesar dos apelos gerais para um cessar-fogo.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), a situação continua caótica na capital sudanesa apesar dos apelos da comunidade internacional e dos vizinhos regionais, que tentam suspender ou parar o confronto que eclodiu no sábado e que já fez pelo menos 180 mortos e mais de 1.800 feridos.

Nos céus sobre a capital, os aviões do exército do general Abdel Fattah al-Burhan, o líder de facto do país desde o golpe de 2021, estão a tentar ultrapassar o fogo intenso dos paramilitares (RSF) liderados pelo general Mohamed Hamdane Daglo, conhecido como "Hemedti", que orquestrou em conjunto o golpe de 2021, mas que se tornou inimigo desde sábado.