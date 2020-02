Carlos Veiga admite candidatura à presidência de Cabo Verde

O antigo primeiro-ministro cabo-verdiano Carlos Veiga admitiu à Lusa repetir a candidatura a Presidente da República, em 2021, mas apostando na "ligação estratégica" com os emigrantes, quando está a cessar as funções de embaixador nos Estados Unidos.

"Eu penso que hoje conheço muito mais [a diáspora] e estaria em posição de advogar para soluções para uma comunidade que já está muito ligada a Cabo Verde, mas que precisa de estar ligada estrategicamente", afirmou Carlos Veiga, quando questionado se o serviço como embaixador podia fazer diferença numa eventual candidatura às eleições presidenciais de 2021.

Candidato em 2001, em que teve 49,95% dos votos e em 2006, quando obteve 49,02%, Carlos Veiga perdeu as duas eleições presidenciais contra Pedro Pires, com dados a mostrarem que o círculo eleitoral de estrangeiro marcou uma importante diferença, em favor do antigo Presidente.