Carlos Vila Nova toma posse hoje como Presidente da República de São Tomé e Príncipe

O engenheiro de telecomunicações Carlos Vila Nova é investido este sábado como o quinto Presidente da República de São Tomé e Príncipe, numa cerimónia que tem lugar na sede do parlamento.

Carlos Vila Nova, de 64 anos, foi eleito com o apoio do partido Ação Democrática Independente (ADI), na segunda volta das eleições presidenciais realizadas em 5 de setembro, com 57,54% dos votos, derrotando Guilherme Posser da Costa, apoiado por MLSTP-PSD/PCD/MDFM/UDD, que teve 42,46% dos votos.

A cerimónia de posse do novo Presidente da República de São Tomé e Príncipe tem o início previsto para as 09h00 locais (10h00 em Lisboa), na Assembleia Nacional (parlamento) são-tomense, numa sessão solene, perante os deputados e centenas de convidados nacionais e estrangeiros.

Entre os convidados, estão o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Angola faz-se representar pelo seu vice-presidente, Bornito de Sousa, o Gabão pelo presidente da Assembleia Nacional, e Cabo Verde pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares.

São ainda esperados na cerimónia de posse do novo chefe de Estado são-tomense, os representantes da Organização das Nações Unidas, da Comunidade Económica dos Estados de África Central (CEEAC), da União Europeia (UE), e representantes do corpo diplomático acreditado no país.

O programa da sessão solene de tomada de posse prevê, além dos atos protocolares, a mensagem de saudação do presidente da Assembleia, Delfim Neves, e a mensagem de Carlos Vila Nova, após realizar o juramento enquanto Presidente da República de São Tomé e Príncipe.

Vila Nova sucede na Presidência são-tomense a Evaristo Carvalho, atualmente com 78 anos, que iniciou o seu único mandato em 2016.

Na sexta-feira o Presidente são-tomense cessante, aconselhou "diálogo e abertura" ao seu sucessor, Carlos Vila Nova, durante um encontro na sede da Presidência da República.

"Não poderia acontecer o ato de tomada de posse sem este encontro prévio", considerou o Presidente eleito, tendo os dois analisado "a situação do quadro político" do país, passado em revista os cinco anos de mandato de Evaristo Carvalho e "não faltaram conselhos".

"Quanto aos conselhos, são sempre sobretudo de diálogo, abertura e, a partir de sábado, colocar-me na posição de Presidente de todos os são-tomenses", revelou Carlos Vila Nova.