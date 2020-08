Carro conduzido por homem-bomba explode e faz oito mortos na Somália

Um ataque a uma base militar na capital da Somália, Mogadíscio, matou pelo menos oito pessoas e feriu outras 14, avança a BBC.Um homem-bomba conduzia um carro e atingiu os portões da base perto do Estádio de Mogadíscio, no momento em que se fez explodir.O grupo militante islâmico Al-Shabab reenvindicou o ataque. Os aliados da Al-Qaeda controlam ainda algumas zonas do país, apesar de terem sido forçados a abandonar a capital.