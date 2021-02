Casamentos em Cabo Verde aumentaram quase 225% em 13 anos

O número anual de casamentos em Cabo Verde aumentou quase 225% desde 2006, para 2.337 em 2018, de acordo com dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano.

De acordo com o relatório de Estatísticas Vitais do INE, referente ao período 2006 a 2018, neste período foram celebrados em Cabo Verde 18.326 casamentos, celebrados pela forma civil ou religiosa e inscritos no Registo Notariado e Identificação (RNI), "com uma forte tendência de crescimento nos últimos anos".

"De 2006 a 2018 os registos de casamentos aumentaram 223,7%, ou seja, de 722 casamentos celebrados e registados em 2006 para 2.337 em 2018", lê-se no relatório.

A idade média ao casamento nas mulheres aumentou de 27 anos em 2006 para 34 anos em 2018, e nos homens aumentou de 32 para 37 anos, no mesmo período.

Contudo, em 2018, o relatório, que volta a ser feito após a última edição divulgada em 1996, refere que quase três mulheres em cada mil casaram na faixa dos 16 aos 19 anos.

"Constata-se uma tendência para se casar cada vez mais tarde, independentemente do sexo, e, por conseguinte, um aumento da idade média ao casamento e uma diminuição na diferença das idades médias dos nubentes", conclui o estudo do INE.

Já a taxa bruta de nupcialidade (TBN) seguiu a mesma tendência de crescimento, passando de 1,5 casamentos por mil habitantes em 2006 para 4,3 em 2018.

A maioria dos casamentos celebrados (98%) foram na forma civil, enquanto 2% foram celebrados num culto religioso e depois transcritos para o RNI.

Em 2018, dos 2.337 casamentos registados no país, o maior número de sempre, 1.827 envolveram ambos os noivos cabo-verdianos, enquanto 474 foram com um cidadão estrangeiro e 36 entre estrangeiros.

PVJ // VM

Lusa/Fim