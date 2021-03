Casos de Covid-19 em África ultrapassam os quatro milhões

África ultrapassou esta sexta-feira os quatro milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados compilados pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças do continente africano (África CDC).

Desde que foi confirmado o primeiro caso no continente, em 14 de fevereiro de 2020, no Egito, os 55 países membros da União Africana (UA) registaram 4.005.204 infeções, o que corresponde a 3,4% do total mundial, segundo os dados do África CDC até às 09:00, hora local (06:00 em Lisboa).

O continente africano registou 107.001 mortes provocadas pelo novo coronavírus (4% do total mundial) desde o início da pandemia, com 3.589.067 doentes a terem tido alta, de acordo com o organismo.