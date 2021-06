Casos de Covid-19 em Timor-Leste descem apesar de 149 novas infeções

O número de casos ativos da covid-19 em Timor-Leste caiu nas últimas 24 horas, com o total de pacientes recuperados a ultrapassar as 149 novas infeções com o SARS-CoV-2, segundo dados oficiais.

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que nas últimas 24 horas se registaram 132 casos em Díli, sete cada em Bobonaro e Viqueque, dois em Covalima e um em Ainaro.

No mesmo período, registaram-se 177 recuperações, com o total de ativos a descer para 2.602 e o total acumulado desde o início da pandemia a aumentar para 7.310.