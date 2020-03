CEDEAO ameaça com imposição de sanções na Guiné-Bissau

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) voltou esta segunda-feira a ameaçar impor sanções a quem atentar contra a ordem constitucional na Guiné-Bissau e criticou os militares por se imiscuírem na política.Nos últimos dias, forças militares leais ao autoproclamado presidente Umaro Sissoco Embaló ocuparam edifícios estatais em Bissau, incluindo as sedes da rádio e TV públicas. Esta segunda-feira foi a vez do Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal da Relação, Tribunal Regional de Bissau e Instituto Nacional de Segurança Social, segundo denunciou no Facebook o PM Aristides Gomes, exonerado na sexta-feira.Em comunicado, a CEDEAO, que reconheceu a vitória de Embaló nas presidenciais, "nota com grande preocupação a imiscuição das forças de segurança e defesa na esfera política" e reitera a "necessidade absoluta" de esperar pelo fim do processo eleitoral. A atual crise foi despoletada pela tomada de posse de Embaló sem esperar pela decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que está a analisar as queixas de fraude interpostas pelo candidato derrotado, Domingos Simões Pereira.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou esta segunda-feira à "paz e tranquilidade" na Guiné-Bissau mas disse que "não se justifica neste momento" retirar os cerca de dois mil portugueses residentes no país.