CEDEAO diz-se determinada em encontrar solução para Burkina Faso, Mali e Níger

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) sublinhou no domingo que "continua determinada a encontrar uma solução negociada para o impasse político" no Burkina Faso, no Mali e no Níger.

Horas antes, as juntas militares não reconhecidas internacionalmente que governam os três países decidiram retirar-se, com efeitos imediatos, da organização que tinha até agora agido como principal mediador numa tentativa de regresso à ordem constitucional.

Num comunicado, a CEDEAO indicou que "ainda não" recebeu diretamente uma notificação formal dos três Estados-membros "sobre a sua intenção de se retirarem da organização".