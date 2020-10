CEDEAO quer que Governo de transição no Mali honre compromissos assumidos

O Presidente do Gana e atual líder da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Nana Akufo-Addo, disse este domingo ter esperança que as autoridades de transição do Mali honrem os compromissos assumidos com aquela organização regional.

No dia seguinte à formação de um Governo de transição, em 05 de outubro, a CEDEAO suspendeu as sanções contra o Mali, incluindo um embargo comercial e financeiro, impostas a 20 de agosto, após o golpe que derrubou o Presidente Ibrahim Boubacar Keita.

"Até ao momento, todas as ações tomadas pelas autoridades de transição dão-nos boas esperanças de que manterão os compromissos assumidos connosco", disse Akufo-Addo durante uma conferência de imprensa muito breve, no final da sua visita a Bamako.