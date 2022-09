CEN de São Tomé alerta que compra de votos é crime

P>São Tomé, 18 set 2022 (Lusa) -- O presidente da Comissão Eleitoral Nacional (CEN) são-tomense afirmou hoje que o pagamento a eleitores para voto num determinado partido, fenómeno conhecido no país como "banho", é um crime e deve ser denunciado às autoridades cada vez que suceda.

"O fenómeno banho é um crime que está tipificado na nossa lei penal. É um caso de polícia e cabe a denúncia a toda gente, a todos os membros da sociedade, se verificar efetivamente que, no dia da campanha ou mesmo no dia da votação, alguma candidatura ou algum membro de alguma candidatura estiver a aliciar as pessoas com dinheiro ou algum outro bem para votar", disse José Carlos Barreiros, em entrevista à Lusa, em São Tomé.

O magistrado que preside à CEN são-tomense sublinhou que o combate a esta prática recorrente nos períodos eleitorais são-tomenses não da competência do órgão eleitoral.