Cenário político em São Tomé está bipolarizado entre MLSTP e ADI

O sociólogo são-tomense Olívio Diogo antecipou hoje que as eleições legislativas do próximo domingo, a que concorrem 11 movimentos, será bipolarizada entre o MLSTP, atualmente no Governo, e a ADI, do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada.

"O cenário que temos é que o cenário político está bipolarizado. (...) Neste momento, a disputa certa será entre o Jorge Bom Jesus, atual primeiro-ministro e líder do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata [MLSTP/PSD] e a Ação Democrática Independente [ADI] e seu Patrice Trovoada, que acaba de chegar ao país", comentou à Lusa, em São Tomé.

Um cenário que, para o analista, é surpreendente, após a formação do movimento Basta, que se pretendia afirmar como "a terceira via". Uma das suas figuras mais destacadas é o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, que nas eleições presidenciais do ano passado ficou em terceiro lugar, com quase 15 mil votos -- resultados que contestou, alegando ter havido fraude eleitoral.