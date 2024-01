Centenas de etíopes morreram à fome e milhões precisam de ajuda alimentar de emergência

Cerca de 400 pessoas morreram de fome nas regiões de Tigray e Amhara, na Etiópia, nos últimos meses, afirmou hoje o Provedor de Justiça nacional, uma rara admissão de mortes relacionadas com a fome de um organismo federal.

As autoridades locais já tinham comunicado anteriormente a ocorrência de mortes por fome nos seus distritos, mas o Governo federal da Etiópia tem insistido que esses relatos estão "completamente errados".

O gabinete do Provedor de Justiça da Etiópia enviou peritos para as regiões que são afetadas pela seca e ainda estão a sofrer as consequências de uma guerra civil devastadora que terminou oficialmente há 14 meses.