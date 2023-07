Centenas de mercenários do grupo Wagner chegaram à República Centro-Africana

Várias centenas de "experientes" combatentes do grupo de mercenários russo Wagner chegaram à República Centro-Africana para "garantir a segurança" antes do referendo de 30 de julho, anunciou este domingo um grupo ligado àquela formação paramilitar.

"Um outro avião chegou a Bangui com instrutores para trabalhar na República Centro-Africana (RCA). A rotação prevista prossegue. Várias centenas de profissionais experientes da companhia Wagner juntam-se à equipa que trabalha no país", declarou a Comunidade de Oficiais para a Segurança Internacional (COSI) na rede social Telegram.

"Os instrutores russos continuarão a ajudar os militares das Forças Armadas Centro-Africanas e as forças da ordem da RCA a garantir a segurança durante a preparação do referendo constitucional previsto para 30 de julho", lê-se no comunicado.