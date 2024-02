Cerca de 12 mil moçambicanas recebem bicicletas para travar abandono escolar

Cerca de 12 mil raparigas que estudam em 87 escolas secundárias de seis províncias moçambicanas vão receber bicicletas para reduzir as dificuldades no acesso à educação, anunciou este domingo fonte da secretaria de Estado da Juventude e Emprego.

Segundo a fonte, as bicicletas serão entregues na segunda-feira, ao abrigo do programa "Eu sou capaz", às estudantes matriculadas na nona classe das escolas secundárias selecionadas nos distritos de Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Manica, Sofala e Maputo, "como forma de reduzir a desistência escolar por motivos de distância em relação à escola".

A entrega das 12 mil bicicletas vai decorrer nas seis províncias em simultâneo e, no distrito de Nicoadala, Zambézia, a cerimónia contará com a presença do secretário de Estado da Juventude e Emprego, Oswaldo Petersburgo.

O programa "Eu sou capaz" é desenvolvido pelo Instituto Nacional da Juventude e foi lançado em abril de 2021 no distrito de Gondola, província de Manica, por Isaura Ferrão Nyusi, primeira-dama de Moçambique e patrona do projeto.

Tem por objetivo "reter a rapariga na escola", mas também "proporcionar melhores oportunidades de educação e acesso a serviços para raparigas, adolescentes e mulheres jovens".

O programa é financiado pelo Banco Mundial, em cerca de 38 milhões de dólares (35,2 milhões de euros), e envolve também ações de formação e iniciativas de emprego e autoemprego, visando ainda a redução dos índices de uniões prematuras em Moçambique.