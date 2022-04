Cerca de 2500 pessoas refugiadas no Maláui regressam a Moçambique após tempestade

Cerca de 2500 moçambicanos refugiados no Maláui devido à tempestade tropical Ana estão a regressar a Moçambique, anunciou o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

Os regressados saíram de 12 aldeias da localidade de Chilomo, posto administrativo de Chire, na província da Zambézia, centro de Moçambique, fugindo da tempestade Ana que se abateu sobre o país em janeiro, disse Luísa Meque, presidente do INGD citada hoje pelo diário Notícias.

As 2500 pessoas refugiaram-se no distrito de Sanje, no sul do Maláui, onde viviam ao relento, com escassez de comida e sem redes mosquiteiras para se prevenirem da malária, disse em fevereiro Elias Zimba, alto-comissário de Moçambique no Maláui.

O processo de regresso da população está a ser monitorado pelas autoridades moçambicanas e malauianas, avançou a responsável, acrescentando que chegados aos locais de origem os regressados recebem apoio em insumos agrícolas entre outras necessidades básicas para a atividade agrícola.

"Estamos [também] a explicar às pessoas que devem usar as zonas baixas somente para a atividade agrícola e fixarem as suas residências em zonas altas e seguras", referiu a presidente do INGD.

A tempestade atingiu as províncias moçambicanas da Zambézia, Nampula e Tete, tendo deixado 25 mortos e 22 feridos, além de ter destruído 13600 casas e deixado mais de 140 mil pessoas desalojadas.

Na atual época das chuvas o país foi fustigado também pelo ciclone Gombe, em março, que provocou 63 mortes e afetou 736.000 pessoas, com destruição de inúmeras infraestruturas, de acordo com as autoridades.

Moçambique enfrenta anualmente várias tempestades durante a época ciclónica e chuvosa, que decorre entre outubro e abril.