Cerca de sete mil famílias deslocadas após ataque no Burkina Faso

Cerca de 7.000 famílias fugiram das suas casas depois do ataque à aldeia de Solhan, no nordeste do Burkina Faso, que matou, oficialmente, 132 pessoas, anunciou esta terça-feira o Governo burkinabé.

"Notámos que há mais de 7.000 famílias que foram deportadas para Sabba", a capital da província de Yagha, localizada a cerca de 15 quilómetros de Solhan, afirmou o primeiro-ministro do Burkina Faso, Christophe Dabiré, que visitou o local na segunda-feira.

Citado pela agência France-Presse (AFP), o chefe do Governo acrescentou que já foram tomadas as disposições para proporcionar a estes deslocados "um mínimo de conforto, alojamento e comida".