Cerimónias fúnebres José Eduardo dos Santos iniciam-se sábado e com chefes de Estado no domingo

As cerimónias fúnebres do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos iniciam-se sábado e concluem-se no domingo, data em que celebraria 80 anos, com um funeral de Estado na presença de vários chefes de Estado, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa.

O corpo de José Eduardo dos Santos, que governou Angola de 1979 a 2017, chegou a Luanda no sábado passado, depois das autoridades judiciais decidirem entregar a guarda do corpo à viúva e mãe de três dos seus oito filhos, Ana Paula dos Santos.

O antigo chefe de Estado morreu em 8 de julho, com 79 anos, em Barcelona, Espanha, onde passou a maior parte do tempo nos últimos cinco anos, mas as exéquias só agora se vão realizar devido à disputa sobre a custódia do corpo entre duas fações da família de Eduardo dos Santos -- a viúva e os três filhos mais novos, apoiados pelo regime angolano, contra os cinco filhos mais velhos.