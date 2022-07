Ceuzany preparada para voltar aos palcos do mundo

Ceuzany está de volta. Depois de seis anos sem gravar, a cantora sente-se com muita força e garra para trabalhar no novo álbum. "Estou muito contente. Já estou no estúdio a gravar os meus 'filhos', as minhas músicas novas. Vai ser no mesmo ritmo das músicas tradicionais, que eu gosto muito", afirma a cantora cabo-verdiana. Para o novo disco conta já com seis temas gravados. Outros serão ainda trabalhados antes de ser feita uma escolha final para o álbum.

A cantora deu um concerto na sua cidade, o Mindelo, que este ano acolheu, em parceria com a cidade da Praia, o Atlantic Music Expo. "Foi um concerto muito especial. Já estava com muitas saudades do meu público de São Vicente. Porque eu sou de cá. Fui criada aqui, tenho aqui a minha família, os meus amigos, foi aqui que vivi a minha infância. O público foi fantástico comigo. Fiquei muito emocionada. Foi um concerto extraordinário", conta Ceuzany, que se sente preparada para voltar a percorrer os palcos do mundo com as suas músicas de Cabo Verde.