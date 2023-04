Chade anuncia retirada de 351 cidadãos em dois dias do Sudão

O Chade retirou 351 cidadãos presos nos combates no Sudão num período de 48 horas, após a chegada à capital, N'Djamena, de um terceiro avião, com 130 pessoas a bordo, pouco antes da meia-noite.

O avião civil que transportava os cidadãos chadianos pousou na sexta-feira às 23h53 (mesma hora em Lisboa) na pista do aeroporto internacional de N'Djamena, vindo da cidade costeira de Port Sudan, no leste do Sudão

"Estamos a receber 130 repatriados, incluindo 15 crianças e 34 idosos", disse à agência de notícias francesa France-Press (AFP) o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Chade, Ibrahim Adam Mahamat.