Chefe da diplomacia portuguesa inicia terça-feira visita à Costa do Marfim

O ministro dos Negócios Estrangeiros inicia na terça-feira uma visita de dois dias à Costa do Marfim, deslocação focada, a par dos contactos institucionais e com a diáspora, no ensino da língua portuguesa e nos investimentos nacionais naquele país.Um dos destaques da agenda de Augusto Santos Silva, que estará em Abidjan, a maior cidade costa-marfinense, com o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, é a copresidência, na terça-feira, da 3.ª Comissão Mista Bilateral.No âmbito desta comissão, segundo informou uma nota de imprensa divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), o chefe da diplomacia portuguesa irá reunir-se com o seu homólogo costa-marfinense, Marcel Amon-Tanoh.Neste mesmo dia, o ministro português terá encontros institucionais e de cortesia com o Ministro de Estado e da Defesa costa-marfinense, Hamed Bakayoko, e com o vice-Presidente do país, Daniel Kablan Duncan.Ainda na terça-feira, Santos Silva visita uma das escolas secundárias onde se ensina a língua portuguesa em Abidjan, onde tem agendado um encontro com professores e alunos de português.A agenda do dia seguinte estará concentrada nos investimentos portugueses no mercado costa-marfinense e Santos Silva irá visitar as instalações de dois projetos que têm a assinatura das nacionais Mota-Engil e Ferpinta.Na quarta-feira, o chefe da diplomacia portuguesa terá também uma reunião no Banco Africano de Desenvolvimento com os vice-presidentes da organização, Charles Boamah e Mateus Magala.Ainda no Banco Africano de Desenvolvimento, Santos Silva vai fazer uma intervenção sobre as relações Europa-África.A reta final da visita à Costa do Marfim é dedicada à comunidade portuguesa residente naquele país da África Ocidental, estando programado um encontro com a diáspora num hotel em Abidjan.